Перестрелка в Париже: Убиты полицейские – ОБНОВЛЕНО

2017-04-21 09:15 | www.oxu.az | 3

Число погибших при перестрелке в центре Парижа полицейских возросло до двух, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Скончался второй раненый в ходе перестрелки сотрудник полиции.

Три станции пражского метро закрыты рядом с местом, где в четверг вечером произошла стрельба, сообщает министерство внутренних дел Франции.

Президент Франции Франсуа Олланд в первом после вооруженного нападения на полицейский патруль в центре Парижа выступлении заявил, что, по предварительным данным, оно носило террористический характер.

По его словам, власти убеждены, что речь идет о версии, указывающей на террористический характер нападения. При этом он отметил, что окончательные выводы должно сделать следствие, которое поручено антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа.

Глава государства также сообщил, что в пятницу утром созовет совет безопасности. Олланд выступал по телевидению после оперативного совещания с премьером и главой МВД.

Глава государства также подтвердил ранее озвученные в СМИ сведения о том, что при перестрелке погиб один полицейский, еще двое ранены, нападавший был нейтрализован, также ранения получила проходившая мимо женщина.

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В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, двое его коллег получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters. Стрелявший был ликвидирован.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей.

В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится спецоперация. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

Полиция призывает ограничить посещение района происшествия. В правоохранительных органах предполагают, что нападавших было двое.

Нападение произошло за три дня до первого тура выборов президента Франции.

С.Б.

