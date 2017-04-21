Поезд сошел с рельсов в Канаде: Есть погибшие

2017-04-21 09:29 | www.oxu.az | 3

На острове Ванкувер, расположенном на западном побережье Канады, сошел с рельсов товарный поезд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CBC, в полиции подтвердили гибель двух человек. Уточняется также, что еще трое пострадали и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного из них как критическое.

По имеющимся сведениям, в этом поезде, перевозившем древесину, находились сотрудники местной лесозаготовительной компании Western Forest Products.

И.Н.