Поезд сошел с рельсов в Канаде: Есть погибшие
2017-04-21 09:29 | www.oxu.az | 3
На острове Ванкувер, расположенном на западном побережье Канады, сошел с рельсов товарный поезд.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CBC, в полиции подтвердили гибель двух человек. Уточняется также, что еще трое пострадали и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного из них как критическое.
По имеющимся сведениям, в этом поезде, перевозившем древесину, находились сотрудники местной лесозаготовительной компании Western Forest Products.
И.Н.