Напряженная ночь на фронте

2017-04-21 09:38 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня в общей сложности 140 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных в селах Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым и Гаймаглы Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили, Новрузлу, Джавахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

Н.О.

