0 Официальный курс маната к мировым валютам на 21 апреля (версия 2)
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Официальный курс маната к мировым валютам на 21 апреля (версия 2)

2017-04-21 09:49 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:16)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1,7022 и 1,8242 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

21.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.8242

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2814

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1106

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9072

1 бразильский реал

1 BRL

0.5406

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1293

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1498

1 чешская крона

1 CZK

0.0678

1 чилийский песо

1 CLP

0.262

1 китайский юань

1 CNY

0.2474

1 датская крона

1 DKK

0.2453

1 грузинский лари

1 GEL

0.7085

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2189

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1781

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.1894

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7036

1 израильский шекель

1 ILS

0.4635

1 канадский доллар

1 CAD

1.2631

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5883

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3873

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0906

1 молдавская лея

1 MDL

0.0885

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.1975

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0463

1 польский злотый

1 PLN

0.4278

1 российский рубль

1 RUB

0.0303

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2186

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3242

1 турецкая лира

1 TRY

0.4676

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1922

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0636

100 японских иен

100 JPY

1.5583

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.192

Золото (1 унция)

1 XAU

2182.3906

Серебро (1 унция)

1 XAG

30.5715

Платина (1 унция)

1 XPT

1661.3472

Палладий (1 унция)

1 XPD

1351.5468

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