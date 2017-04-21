Финансовая палата ответила на обвинения молодежной организации

2017-04-21 09:50 | www.oxu.az | 3

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах».

Закон, принятый Милли Меджлисом и подписанный президентом, установил специальный режим проведения безналичных расчетов для налогоплательщиков.

Об этом Oxu.Az сообщили в Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

«Мы исполняем законы, а не обсуждаем их. Неправительственные организации (НПО), являясь зарегистрированными юридическими лицами в целях налогообложения, должны выполнять соответствующие требования, установленные законом Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах».

НПО и общественные объединения должны усиливать и защищать общественные интересы, прозрачность и финансовую дисциплину. Каждое НПО во время своей деятельности должно вести прозрачные финансовые операции», - отметили в Палате.

Отметим, что председатель Общественного объединения «Ирели» Миргасан Сеидов заявил прессе, что деятельность НПО и молодежных организаций ограничена банками внутренним решением Палаты надзора над финансовыми рынками:

«Некоторые банки по закону не имеют права запрещать НПО и молодежным организациям обналичивать средства в размере до 15000 манатов грантовых средств в месяц, поскольку они считаются плательщиками упрощенного налога.

Если по закону данная сумма составляет 15000 манатов, а в разосланном банкам внутреннем решении эта сумма снижена до 5000 манатов, то это значит идти против закона Азербайджанской Республики о безналичных расчетах», - заявил председатель Объединения.

У.А.

