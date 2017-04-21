Платье невесты из Индонезии побило рекорд в İnstagram по числу лайков – ФОТО

2017-04-21 09:55 | www.oxu.az | 2

Интан Аззахра вышла замуж месяц назад, но фотографии с праздничной церемонии в сказочном стиле до сих пор будоражат воображение пользователей İnstagram.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, особое внимание досталось свадебному платью, которое создал индонезийский дизайнер Иван Гунаван. Наряд был украшен тысячью жемчужин и прозрачными вставками.

В середине праздника девушка сменила белоснежное платье на ярко-красное. Его юбка была полностью сделана из перьев, а верх украшен сверкающими кристаллами.

И.Н.