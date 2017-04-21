В Астане началось заседание Совета глав МИД ШОС

2017-04-21 09:59 | www.apa.az | 2

Заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в эти минуты в Астане, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, встреча является завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят сегодня документы и решения, планируемые к рассмотрению главами государств.

Министры примут проект Астанинской декларации, в которой будут отражены актуальные региональные и международные проблемы, подходы к дальнейшей консолидации объединения.

Кроме того, стоят задачи по согласованию проектов Антинаркотической стратегии на период до 2022 года и Программы действий по ее выполнению. Отдельного внимания заслуживает проект Заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму.

Главы МИД рассмотрят и вопросы завершения процедуры приема Индии и Пакистана в ШОС и предоставлении им статуса государства-члена.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: РФ, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран- наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Беларусь) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).