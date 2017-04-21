Режим прекращения огня был нарушен 140 раз

2017-04-21 10:02 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айырым и Гаймаглы Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили, Новрузлу, Джавахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.