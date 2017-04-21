Эльмар Мамедъяров выступил в старейшем аналитическом центре Италии

2017-04-21 10:06 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Италию выступил в одном из самых старых и престижных мозговых центров этой страны – Обществе международных организаций (SİOİ).

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров вместе с бывшим главой МИД Италии и президентом SİOİ Франком Фратти также принял участие в фотовыставке, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

Н.О.

