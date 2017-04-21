Назван окончательный список кандидатов в президенты Ирана

2017-04-21 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Согласно обнародованному списку Избирательной Комиссии ИРИ На пост президента Ирана будут претендовать шесть человек.

Об этом Сообщает IRNA со ссылкой на пресс-службу МВД ИРИ.



Совет стражей конституции Ирана сформировал окончательный список кандидатов, которые поборются за пост президента 19 июня



Согласно обнародованному избирательной комиссией по проведению выборов МВД ИРИ списку На пост президента Ирана будут претендовать: Действующий президент Ирана Хасан Рухани, действующий первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, хранитель мавзолея имама Рези Эбрахим Раиси, бывший министр культуры Ирана Мостафа Мирсалим и бывший министр промышленности ИРИ Мостафа Хашеми Таба.

(Автор: Эльмира Таривердиева )