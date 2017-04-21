İran’da cumhurbaşkanı adayları belli oldu

2017-04-21 10:02 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İran’da 12. dönem cumhurbaşkanı adayları belli oldu.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasayı Koruma Konseyi, 12. dönem cumhurbaşkanı adaylarının adaylığını inceleme sürecini tamamladı.

Tesnim haber ajansının aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti Anayasayı Koruma Konseyi, 12. dönem cumhurbaşkanı adaylarının adaylığını inceleme sürecini tamamlayarak seçime katılmaya uygun görülen 6 kişinin ismini açıkladı.

Anayasa Koruma Konseyi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimine katılması uygun görülen kişiler; İbrahim Reisi, Hasan Ruhani, Muhammet Bakır Galibaf, İshak Cihangiri, Seyit Mustafa Ağa Mirselim ve Seyit Mustafa Haşimi Taba oldu.

Anayasa Koruma Konseyi, İran’da 9. ve 10. dönem cumhurbaşkanlığı yapmış Mahmut Ahmedinejad ve onunun yardımcılığını yapmış Hamid Bekayi’yi cumhurbaşkanlığı adaylığına uygun görmeyerek adaylık başvurularını onaylamadı.