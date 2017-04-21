Два землетрясения произошли в Кыргызстане

2017-04-21 10:09 | www.trend.az | 3

Станции Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки министерства образования и науки зарегистрировали в ночь на пятницу два землетрясения в Кыргызстане в 160 километрах от Алматы, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано 21 апреля в 06:41 в 160 км на юго-запад от Алматы. Второе — магнитудой 4,7 — 21 апреля в 06:55 там же. Очаги находились на глубине 10 километров.

Сведений об ощутимости не поступало.