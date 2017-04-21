ВС Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз

2017-04-21 10:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым и Гаймаглы Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа, Чилабурт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили, Новрузлу, Джавахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.