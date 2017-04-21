Основная задача на Кубке мира - это выход в финал - азербайджанская гимнастка (ФОТО)

2017-04-21 10:13 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Призываю зрителей Кубка мира по художественной гимнастике в Баку поддержать всех гимнасток вне зависимости от страны, которую они представляют, сказала в четверг Trend азербайджанская гимнастка Жаля Пириева, которая будет участвовать в Кубке мира.



"Я ожидаю от себя хорошего выступления на этих соревнованиях. У нас идет усиленная и серьёзная подготовка, так как очень ответственно выступать перед своей публикой. День начинается с хореографии, а после идем на тренировку, делаем прогоны. Отрабатываем то, что нужно", - сказала гимнастка.



По словам спортсменки, её главными соперниками на Кубке мира являются гимнастки из Франции, Болгарии и Израиля.



"Моя основная задача на этих соревнованиях - это выход в финал",- добавила Пириева.



Гимнастка также рассказала о своей программе выступления.



"Моя программа стала более сложной и еще более интересной. Например, в программе с обручем я буду выступать под азербайджанскую музыку, что придаст мне силу и еще больше вдохновит меня. Я представляю, как под эту музыку меня тепло встретят зрители", - сказала Пириева.

Гимнастка также ожидает хороших результатов на последующих соревнованиях.



"В этом году я также буду участвовать в Играх исламской солидарности, где я рассчитываю на медали. Затем в Чемпионате Европы в Венгрии и Чемпионате мира в Италии, где также надеюсь выступить достойно", - добавила спортсменка.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.



Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. В соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Азербайджан на этих соревнованиях будут представлять финалистка многоборья Олимпийских игр, серебряная медалистка первых Европейских игр, бронзовая медалистка Чемпионата Европы Марина Дурунда, серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.



Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. В соревнованиях примут участие Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы. Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.



Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.



(Автор: Ляман Зейналова)