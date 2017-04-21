Индию и Пакистан примут в ШОС в июне в Астане - глава МИД РК

2017-04-21 10:28 | www.trend.az | 3

Завершение процедуры приема Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится в июне текущего года в Астане на саммите с участием глав государств-членов этой организации, передает МИА «DKNews» со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Вопрос расширения ШОС на сегодняшний день, безусловно, является самым актуальным. На заседании совета глав государств-членов ШОС в июле 2005 года в Астане, Индия и Пакистан получили статус государств-наблюдателей. В ходе предстоящего саммита ШОС мы впервые станем свидетелями завершения процесса расширения нашей организации на данном этапе.

Уверен, что подписание решения о завершении процедур приема Индии и Пакистана в полноправные члены откроет совершенно новый этап развития и многопрофильного сотрудничества, положит начало определению новых горизонтов всестороннего взаимодействия на пространстве ШОС, укрепит международное влияние и авторитет организации», - рассказал Кайрат Абдрахманов, выступая сегодня на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).

По его словам, Казахстан вновь выражает свою готовность положительно рассмотреть вопрос о полноправном членстве Ирана в ШОС. «Надеемся, что в ближайшем будущем государства-члены также в положительном ключе рассмотрят заявки Ирана и других наших партнеров ШОС на получение полноправного членства, а также статуса страны-наблюдателя», - сказал министр.

В вопросе взаимодействия ШОС с другими международными и региональными организациями и структурами Казахстан выступает за налаживание тесного взаимодействия ШОС с Евразийским экономическим союзом, Международным комитетом Красного креста, Организацией исламского сотрудничества. Кайрат Абдрахманов напомнил, что при активной поддержке государств-членов ШОС Казахстан приступил к работе в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 2017-2018 годы.

Глава МИД РК также выразил признательность партнерам по организации за всемерную поддержку председательства Казахстана в ШОС.

«Уверен, что по итогам сегодняшнего заседания мы выйдем на договоренности, направленные на обеспечение максимального содержательного наполнения предстоящего саммита ШОС в июне в Астане. Нам предстоит рассмотреть и одобрить проекты повестки дня и документов, предлагаемые к подписанию в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС, а также утвердить решения, касающиеся широкого спектра вопросов деятельности нашей организации и организационно-кадровых аспектов. Предлагаю также обменяться мнения по актуальным международным региональным вопросам, перспективам дальнейшего развития ШОС, налаживания и укрепления связей организации с другими многосторонними объединениями», - сказал министр.

Он особо отметил, что сегодняшнее наше заседание является ключевым этапом подготовки предстоящего саммита ШОС. «Казахстанская сторона, в целом, поддерживает проекты итоговых документов и перечень документов, предлагаемых к подписанию по итогам Астанинского саммита», - резюмировал он.