Бердымухамедов: Конвенция о статусе Каспия готова к подписанию

2017-04-21 10:34 | www.oxu.az | 3

В настоящее время Конвенция о статусе Каспийского моря готова к подписанию, которое может произойти уже на предстоящем в Казахстане Саммите прикаспийских государств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, такое заявление сделал во время своего официального визита в Астану президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее специальный представитель президента России Игорь Братчиков в беседе с журналистами в ходе международного форума «Каспийский диалог» сообщил, что все пять прикаспийских государств смогли максимально приблизиться к общей позиции, и конвенция близка к своему окончательному варианту.

Н.О.