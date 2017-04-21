В США школьный автобус врезался в дерево, пострадали 25 детей

2017-04-21 10:30 | www.trend.az | 3

Школьный автобус врезался в дерево в американском штате Западная Виргиния, 26 школьников и один взрослый получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел с автобусом, на котором игроки футбольной команды школы в Огайо направлялись в соседнюю Западную Виргинию. По данным властей, все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, в автобусе на момент происшествия находились около 40 человек. Проводится расследование инцидента. Полиция предполагает, что одной из причин происшествия стала скорость, с которой двигалось транспортное средство.