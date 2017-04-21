Прибыль Visa упала почти в четыре раза
2017-04-21 10:45 | www.apa.az | 4
Чистая прибыль Visa Inc., одной из крупнейших компаний по обслуживанию банковских карт, во II квартале сократилась почти в четыре раза по сравнению с уровнем прошлого года, до 430 млн. долларов.
Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Insider, операционная прибыль выросла на 15%, до 2,8 млрд. долларов. Падение чистой прибыли связано с расходами на реорганизацию Visa Europe, которая была куплена в июне 2016 года. Так, компания потратила 1,5 млрд. долларов на выплату налогов, учтенных первоначально при покупке Visa Europe, а также 192 млн. долларов на административные расходы. Объем платежей с помощью платежной системы Visa при неизменных курсах валют увеличился на 37% до 1,7 трлн. долларов.