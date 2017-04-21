Прибыль Visa упала почти в четыре раза

2017-04-21 10:45 | www.apa.az | 4

Чи­стая при­быль Visa Inc., одной из круп­ней­ших ком­па­ний по об­слу­жи­ва­нию банков­ских карт, во II квар­та­ле со­кра­ти­лась почти в че­ты­ре раза по срав­не­нию с уров­нем про­шло­го года, до 430 млн. дол­ла­ров.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Insider, опе­ра­ци­он­ная при­быль вы­росла на 15%, до 2,8 млрд. дол­ла­ров. Па­де­ние чи­стой при­бы­ли свя­за­но с расходами на ре­ор­га­ни­за­цию Visa Europe, ко­то­рая была куп­ле­на в июне 2016 года. Так, ком­па­ния по­тра­ти­ла 1,5 млрд. дол­ла­ров на вы­пла­ту на­ло­гов, учтен­ных первона­чаль­но при по­куп­ке Visa Europe, а также 192 млн. дол­ла­ров на администра­тив­ные рас­хо­ды. Объем пла­те­жей с по­мо­щью пла­теж­ной си­сте­мы Visa при неиз­мен­ных кур­сах валют уве­ли­чил­ся на 37% до 1,7 трлн. дол­ла­ров.