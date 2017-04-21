По подозрению в подрыве бомбы у автобуса «Боруссии» задержан россиянин

2017-04-21 10:40 | www.oxu.az | 3

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании выходца из России, подозреваемого в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия» в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главного государственного обвинителя.

По версии следствия, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, стала жажда наживы.

Полиция установила, что 28-летний Сергей В., имеющий гражданство и России, и Германии, перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив 78 тысяч евро. В случае значительного падения стоимости акций он таким образом мог получить до 4 миллионов евро.

11 апреля рядом с клубным автобусом дортмундцев, перевозившем команду на стадион «Сигнал Идуна Парк», произошел взрыв. Полиция сочла произошедшее целенаправленной атакой на «Боруссию». Встреча с «Монако», запланированная на эту дату, была перенесена.

В результате взрыва пострадали два человека. Футболист Марк Бартра получил порезы и перелом руки, один из полицейских — акустическую травму.

И.Н.