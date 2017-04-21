Посол Мексики посетил Шеки

2017-04-21 10:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С целью развития связей с различными азербайджанскими регионами, посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини совершил визит в Шеки, сообщило посольство Мексики.

В ходе визита Лабардини встретился с главой Исполнительной власти Шеки Эльханом Усубовым. Усубов представил общую информацию о городе и его значимости в разные исторические периоды. Было отмечено, что Шеки является одним из наиболее важных туристических центров Азербайджана.

Посол в свою очередь проинформировал главу города о деятельности Посольства и мероприятиях, проведенных в разных сферах, и рассказал об основных направлениях мексиканской экономики и о национальной культуре.

В ходе встречи стороны также обсудили двусторонние отношения, которым в этом году исполнилось 25 лет.

Стороны выразили удовлетворение этой первой двусторонней встречей и высказались за дальнейшее развитие отношений.

В ходе визита в Шеки посол Мексики также посетил Шекинский Государственный драматический театр имени Сабита Рахмана и ознакомился с некоторыми достопримечательностями города. Дипломат подчеркнул важную роль культурных связей в укреплении отношений между двумя странами.

(Автор: Елена Косолапова)