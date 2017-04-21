Дрон снял новый офис «Apple» – ВИДЕО
2017-04-21 10:52 | www.oxu.az | 4
В Сети была обнародована аэровидеосъемка с Apple Campus 2, работа над которым практически завершена.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, видео было опубликовано на YouTube-канале блогера Duncan Sinfield.
Блогер регулярно публикует видеоотчеты с места строительства кампуса. Не так давно строители завершили установку стеклянных панелей по периметру здания, а также панелей для солнечных батарей, которые будут помещены на крыше основного здания и парковке.
В настоящее время продолжаются внутренние работы и установка мебели, параллельно также обустраивается окружающее пространство.
Отметим, что новый офис строится в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Здание откроется в ближайшие месяцы.
Н.О.