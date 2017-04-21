Межведомственные консультации РФ и Турции по торговым вопросам пройдут в течение недели

2017-04-21 10:45 | www.trend.az | 3

Межведомственные консультации между Россией и Турцией по торговым вопросам пройдут в течение недели, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

"В течение недели будут межведомственные консультации, потом мы с моим коллегой состыкуемся и подведем итог. Надеюсь, что найдем точку равновесия", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения дальнейших консультаций с турецкой стороной по вопросам торгового сотрудничества.

Вопрос снятия ограничений по зерну со стороны Турции для РФ носит безусловный характер, без этого не будут сняты никакие российские запреты, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"Для нас вопрос снятия ограничений по зерну носит безусловный характер, без этого вообще никаких действий с нашей стороны не будет предприниматься. Без снятия запрета на зерно даже шанса на то, что мы что-то снимем, нет. А вот если снимут на зерно, тогда есть определенный набор действий, о котором мы готовы договариваться", — сказал Дворкович.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Представители турецкого бизнеса говорили, что такие меры были приняты в связи с тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов — в частности, томатов. Минсельхоз РФ, со своей стороны, заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. На данный момент снят запрет на поставки из Турции косточковых культур, цитрусовых, репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются импорт из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.