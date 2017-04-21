Иран теперь полностью соответствует критериям членства в ШОС - Лавров

2017-04-21 10:52 | www.trend.az | 4

Иран теперь полностью соответствует критериям членства в ШОС. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

"Следующий на очереди - и об этом многие сегодня говорили - Иран, который уже решил вопросы, связанные с санкциями по линии Совета Безопасности ООН, - сказал министр. - Теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС".