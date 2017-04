СМИ: Певец Кьюба Гудинг-старший умер в США

2017-04-21 11:00 | www.apa.az | 3

Известный американский певец в стиле соул, ведущий вокалист ритм-энд-блюзовой группы The Main Ingredient Кьюба Гудинг-старший умер в США в возрасте 72 лет.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета New York Daily News.

Гудинг был обнаружен без признаков жизни 20 апреля во второй половине дня в собственной машине в городе Сан-Фернандо Вэллей (штат Калифорния). По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. В салоне автомобиля полиция также нашла несколько бутылок с алкогольными напитками.

Группа The Main Ingredient получила всемирную известность в 70-е годы прошлого века. В частности, именно Гудинг исполнил главный хит этого коллектива Everybody Plays the Fool, записанный в 1972 году и номинированный на музыкальную премию Grammy. Кьюба Гудинг-старший является отцом известного голливудского актера, лауреата премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-младшего. Всего у певца четверо детей от бывшей жены, певицы Ширли Салливан - вокалистки группы The Sweathearts.