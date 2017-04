Bakı-2017: Ruslan Abışovdan master-klass (VİDEO)

Bakı. Trend:

Azərbaycanın milli futbol komandasının üzvü Ruslan Abışov azyaşlı həmkarları üçün master-klass keçib.

Trend-in məlumatına görə, Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları ərəfəsində keçirilən ustad dərsi kiçik yaşlı idmançılarda böyük təəssürat yaradıb.