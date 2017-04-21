Совбез Франции во главе с Олландом обсуждает последствия нападения в Париже

2017-04-21 11:00 | www.trend.az | 3

Совет безопасности Франции во главе с президентом Франсуа Олландом в пятницу утром проводит внеочередное заседание, чтобы обсудить последствия нападения на Елисейских полях в Париже, в результате которого был убит один и ранены двое полицейских, и рассмотреть меры безопасности в преддверии первого тура президентских выборов, которые пройдут в это воскресенье, передает РИА Новости.

Участие во встрече принимают премьер-министр Бернар Казнев, глава МВД Маттиас Фекль, министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, министр юстиции Жан-Жак Юрвоаз, руководство разведслужб, полиции, жандармерии, военное руководство.

"Заседание, в частности, позволит вновь рассмотреть меры безопасности, предпринимаемые в преддверии предстоящих президентских выборов", — заявил в эфире телеканала BFMTV официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде. Он напомнил, что для обеспечения безопасности в воскресенье — в день голосования будут мобилизованы 50 тысяч полицейских и жандармов.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.