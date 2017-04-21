В Азербайджане в I квартале были списаны долги порядка 70 тыс. налогоплательщиков

2017-04-21 11:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В течение первого квартала 2017 года объем налоговой задолженности в госбюджет Азербайджана сократился на 392,7 миллиона манатов.

Как отмечается в сообщении министерства по налогам, опубликованном в пятницу на его сайте, если по состоянию на первое января 2017 года сумма задолженности 39 880 налогоплательщиков составляла 1490,37 миллиона манатов, то на первое апреля задолженность 41 352 налогоплательщиков составила 1 016,626 миллиона манатов.

В течение первого квартала года у 35 542 налогоплательщиков появились новые долги на сумму 251,086 миллиона долларов, а у 34 070 налогоплательщиков была ликвидирована задолженность на 643,831 миллиона манатов.

Согласно закону "О регулировании налоговой задолженности на первое января 2017 года", долги 69 329 налогоплательщиков на сумму 728,083 миллиона манатов были безоговорочно списаны.

Помимо этого, в соответствии с законом у 4 428 налогоплательщиков были списаны финансовые санкции, накопившиеся по состоянию на первое января 2017 года, на сумму 13,761 миллиона манатов взамен осуществленных в течение января-марта выплат на 8,013 миллиона манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января 2017 года подписал указ о применении закона "О регулировании налоговой задолженности налогоплательщиков на первое января 2017 года", предусматривающего списание части налоговой задолженности физических и юридических лиц, в том числе банков и небанковских кредитных организаций.

Закон подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на первое января 2017 года.

Официальный курс на 21 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)