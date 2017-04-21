Всемирный банк прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 5%

2017-04-21 11:11 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, это отмечается в обновленном отчете ВБ «Azerbaijan Partnership Program Snapshot». По итогам 2016 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 12,6%. Согласно отчету, инфляция замедлится в связи с ограниченной ликвидностью на рынке и будет колебаться на уровне 5% в год.

«Азербайджанскую экономику в 2017 году, вероятно, ждет еще один год рецессии, несмотря на ожидающееся восстановление цен на нефть. Это связано с тем, что роста добычи нефти не ожидается, а на ненефтяной сектор продолжат влиять сокращение государством своих расходов и тяжелая ситуация в банковском секторе. Рост ненефтяного сектора будет оставаться слабым, так как государство намерено продолжать придерживаться жесткой позиции в фискальной и монетарной политике для обеспечения макроэкономической стабильности. Тем временем, ожидается заметное улучшение фискальной позиции в 2017-2019 годах в результате пересмотра бюджетных расходов», - говорится в отчете.