Госветнадзор: Азербайджан импортирует собак и кошек

2017-04-21 11:16 | www.oxu.az | 3

За три месяца этого года в Азербайджан было завезено 445 голов племенного скота.

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az заявил глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели.

Й.Ханвели отметил, что в этом году Азербайджан не импортировал коней или ослов:

«На забой было привезено 15 тыс. 374 головы животных, в том числе 858 голов крупного рогатого скота. Также было импортировано 640 тыс. 50 цыплят. Число живых птиц составляет 30000. За три месяца этого года Азербайджан не импортировал коней или ослов».

Глава пресс-службы рассказал, что в прошлом году в страну было завезено 1722 головы племенных животных:

«Было импортировано в общей сложности 28 тыс. 487 голов крупного рогатого скота, из них на забой – 23 тыс. 765 голов. В общей сложности было импортировано 67 тыс. 525 голов мелкого рогатого скота, из них 25 – для разведения, 67 тыс. 500 – на забой».

По словам Й.Ханвели, страна также импортировала собак и кошек:

«В прошлом году в Азербайджан завезли пять коней. Ослов завезено не было. Кроме того, было импортировано 342 пчелиные семьи, 1645 пчелиных маток, 154 щенят и котят. Число суточных цыплят составило 2 млн 864 тыс. 729».

У.А.

