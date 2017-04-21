В США детям разрешили продавать лимонад на улице без лицензии

2017-04-21 11:22 | www.oxu.az | 2

Дети, живущие в штате Юта, больше не будут беспокоиться о том, что полиция прикроет их прилавок с лимонадом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, согласно новому закону, несовершеннолетним, открывшим случайный бизнес, не нужна лицензия или разрешение.

В США было слишком много стычек между стражами порядка и детьми. Так, полиция Овертона, штат Техас, отстранила двух детей в возрасте семи и восьми лет от продажи лимонада, поскольку у них не было на то официального разрешения. Ещё одному 11-летнему мальчику, живущему в Орегоне, не разрешили продавать омелу на праздничной ярмарке по той же самой причине, плюс ко всему его обвинили в попрошайничестве.

Таких примеров на территории Америки было великое множество. Именно они вдохновили законодателей Юты на освобождение маленьких предпринимателей от налогов и лицензий.

Закон SB 81 касается также и взрослых. Он запрещает местные лицензии и высокие сборы за домашний бизнес, который широко практикуется в штате. По подсчётам местных властей, этот законопроект поможет сэкономить домашнему бизнесу штата до 720 000 долларов в год.

Несмотря на изменения в этой сфере, многие другие строгие законы о лицензировании остаются в силе.

С.С.

