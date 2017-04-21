РФ добивается расширения числа группировок, подключившихся к перемирию в Сирии

2017-04-21 11:22 | www.trend.az | 3

Россия добивается расширения числа группировок сирийской оппозиции, присоединившихся к перемирию, однако параллельно террористы предпринимают усилия, чтобы вернуть уже примкнувших на свою сторону. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Мы сейчас добиваемся того, чтобы круг участников соглашения о прекращении огня расширился за счет новых группировок вооруженной оппозиции, - сказал он. - Параллельно, конечно, процесс осложняется тем, что идет и обратное движение: те, кто поддерживает террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра", пытаются вовлечь в ее ряды дополнительные вооруженные отряды и тем самым оторвать их от астанинского процесса", - сказал он.

Лавров отметил, что ситуация "на земле" в Сирии очень сложная. "Там много игроков с оружием в руках. Прежде всего это, конечно, сирийская армия и поддерживающие ее контингенты ВКС России, иранские контингенты, "Хезболлах", которые по просьбе правительства оказывают ему содействие в борьбе с терроризмом", - перечислил он.

Министр призвал сосредоточиться на борьбе с террористами и другие страны, чьи вооруженные силы также действуют в Сирии. "Есть там и спецназ некоторых западных стран, есть турецкие вооруженные силы, которые представлены на сирийской территории, есть там, безусловно, и та коалиция, которую возглавляют США, - отметил он. - Вот если бы эти силы развернуть на борьбу с терроризмом, с ИГ ("Исламское государство") и "Джебхат ан-Нусрой", я думаю, результат был бы достаточно быстро достигнут и был бы позитивным".

Лавров также заявил, что все участники заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили необходимость урегулирования в Сирии в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

"Все стороны подтвердили необходимость неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН 2254 об исключительно мирном урегулировании сирийского кризиса на основе диалога с участием всех без исключения сирийцев, которые сами и должны определять судьбу своей страны", - заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, блокирование США и их союзниками решения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о расследовании предполагаемого применения химоружия в Хан-Шейхуне направлены на смену режима в Сирии.

"Действия США и их западных союзников, которые заблокировали направление инспекторов для того, чтобы установить истину на месте инцидента с применением химических веществ, очень тревожны, потому что за ними скрывается попытка найти предлог, чтобы не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН о политическом урегулировании и для того, чтобы переключить внимание мирового сообщества на создание предлогов, предпосылок, чтобы взять курс на смену режима", - сказал он.

Как заявил Лавров, оппозиционный сирийский Высший комитет по переговорам (ВКП) отказывается обсуждать конституцию, лишь свержение режима в Сирии.

"По-прежнему отказываются акцептовать то, что предлагала ООН на женевской площадке, а именно параллельно начать работать над вопросами управления на данном этапе, вопросы разработки новой конституции, подготовке выборов и борьбы с терроризмом, - отметил Лавров. - Отказываются эти деятели от чего бы то ни было, кроме как обсуждения вопроса о свержении (президента Сирии) Башара Асада".

Он добавил, что спонсорам ВКП пора понять, что идти на поводу у них уже не солидно.

"Работа предстоит непростая, но те, кто напрямую влияют и финансируют этот Высший комитет по переговорам, конечно, должны задуматься о том, что дальше уже идти на поводу у этих оппозиционеров, занимающих деструктивную позицию, просто уже не солидно", - подчеркнул министр.