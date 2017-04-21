Восхитительный день Веры Брежневой в Баку

2017-04-21 11:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел первый большой сольный концерт одной из самых утонченных и ярких исполнительниц - Веры Брежневой под названием #НОМЕР1, сообщает Trend Life.

После концерта в Instagram певица выразила признательность всем своим бакинским поклонникам за тепло и любовь, которые они ей подарили.

"Какое счастье - путешествовать по разным городам, странам, находить новых друзей, любимые места. Вчера был восхитительный день в Баку! Музыка, объятия, красота, любовь. Спасибо всем, кого я вчера повстречала в этом замечательном городе", - подписала одну из фотографий в Instagram Вера Брежнева.

Отметим, что певица представила бакинцам эксклюзивный вечерний live концерт, на котором представила свои хиты, такие как "Любовь спасет мир", "Лепестками слез", "Я не играю" и совсем новые и уже полюбившиеся всем песни "Доброе утро", "Луна" и, конечно же, "Девочка моя". Каждая композиция сопровождалась видео инсталляциями, великолепной игрой музыкантов и выступлением шоу-балета.

(Автор: Джани Бабаева)