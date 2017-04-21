Бахрам Халилов: “При работе на публичное юридическое лицо статус государственного служащего теряется”

2017-04-21 11:34 | www.apa.az | 2

Работники ряда государственных органов, превращенных в публичные юридические лица, теряют статус госслужащих, и работают по трудовому договору.

Как сообщает АПА, об этом рассказал заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов. Он сообщил, что согласно законодательству вакантные позиции во всех государственных органах представляются в ГЭЦ: «Мы обрабатываем их и проводим подготовку для проведения конкурса. Потому, что одного объявления вакансии недостаточно. Должны указываться все условия по этой должности. Кандидатам должны предъявляться условия по специальным навыкам и знаниям. Должностная инструкция должна быть полной, чтобы наши граждане, делая выбор, отчетливо видели и понимали, чем они будут заниматься на этой должности и какие требования к ней предъявляются».