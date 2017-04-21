Посольство Азербайджана обратилось в силовые структуры Украины

2017-04-21 11:30 | www.oxu.az | 2

Украинская полиция взяла под контроль вопрос пропажи грузов азербайджанских компаний.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

В сообщении говорится, что посольство серьезно обеспокоилось вопросом пропажи в последнее время на территории Украины автомобилей с грузами азербайджанских компаний, письменно обратилось в соответствующие структуры этой страны и потребовало расследования данных фактов.

Посол Азер Худавердиев провел телефонные переговоры с руководящими лицами правоохранительных органов Украины и выразил обеспокоенность азербайджанской стороны. В связи с этим глава департамента уголовного розыска украинской полиции, полковник-лейтенант полиции Роман Кравченко посетил посольство Азербайджана и обсудил произошедшее преступление с представителем МВД Азербайджана в Украине, полковником полиции Шахином Годжаевым.

В ходе встречи был обсужден факт отправки машин с грузами азербайджанских компаний «Araz Supermarket MMC», «Azеrsun Holding», «Veysеloğlu» и других в неизвестном направлении. Также была отмечена важность того, что в связи с этим следует принять необходимые меры. Роман Кравченко сказал, что в последнее время было зарегистрировано несколько подобных случаев по причине того, что в интернете некоторые группы предлагают дешевые перевозки. По его словам, в связи с этим ведутся серьезные расследования. Он отметил, что мошенники в ближайшее время будут разоблачены, принимаются серьезные меры для возвращения азербайджанским компаниям принадлежащих им грузов.

Посольство призвало руководителей азербайджанских компаний не поддаваться на предложения дешевых мошеннических интернет-фирм, которые предлагают услуги по перевозке, а доверять только серьезным логистическим компаниям.

Н.О.

