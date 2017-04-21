Финрегулятор: Объединение Atabank и Caspian Development Bank позволит сформировать более сильный и устойчивый банк

2017-04-21 11:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Объединение и Caspian Development Bank позволит сформировать новый более сильный и устойчивый банк, считает член правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Имран Мамедов.

"Идея реорганизации двух банков зародилась ещё в начале года и в этой связи их руководство обратилось к нам. Последние два-три месяца изучалось возможное влияние консолидации на финансовую устойчивость двух банков и эффект на весь банковский сектор в целом. Можно сказать, что объединение двух банков будет успешным", - сказал Мамедов.

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