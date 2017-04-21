Уставный капитал AtaBank, объединившегося с CDB Bank, достиг 70 млн. манатов

2017-04-21 11:35 | www.apa.az | 2

Уставный капитал AtaBank, объединившегося с Caspian Development Bank (CDB Bank), увеличился на 20 млн. манатов до 70 млн. манатов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал на пресс-конференции исполнительный директор ООО Synergy Group Исмаил Сулейманов. «Реорганизуемый AtaBank выйдет на качественно новый уровень, будет отвечать самым высоким критериям показателей финансовой устойчивости. В рамках стратегии, направленной на защиту интересов и вкладчиков, банк усилит потенциал управления, обеспечит здоровую и эффективную деятельность».