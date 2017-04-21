В Баку завершается реконструкция еще одной дороги – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-21 11:44 | www.oxu.az | 2

Завершаются работы по реконструкции 6-км отрезка Бинагади-Новханы автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат протяженностью 14 км.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в настоящее время на данный отрезок дороги наносится последний слой асфальтобетонного покрытия.

На участке данного отрезка дороги в поселке Бинагади построены новые тротуары шириной 1,5 метра, выложены новые бордюрные камни и установлены фонарные столбы.

Отметим, что ремонт дороги значительно улучшит сообщение между пятью населенными пунктами с населением 72 тыс. человек.

Н.О.

