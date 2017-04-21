Назарбаев об Астане: Лицо помыли, а сзади дырявая!

2017-04-21 11:57 | www.oxu.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от акима Астаны Асета Исекешева навести порядок на окраинах Астаны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на zakon.kz, в пятницу, 21 апреля, во время заседания, посвященного предстоящей выставке ЭКСПО, комментируя слайды со снимками, где на фоне современных строений в столице Казахстана «красовались» свалки и хибары, президент Казахстана заявил: «Туристы пойдут именно туда, сфотографируют и скажут: «Лицо помыли, а задница дырявая!»

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 100 стран.

C.C.

