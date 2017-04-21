После объединения двух банков в Азербайджане сокращения штата сотрудников не ожидается

2017-04-21 11:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После объединения Atabank и Caspian Development Bank руководство нового банка не планирует сокращать штат сотрудников, сказала председатель Наблюдательного совета Caspian Development Bank Фарах Мамедова на пресс-конференции в пятницу

"Политика акционеров банка такова, что мы не допустим сокращения сотрудников", - отметила она.



Как отметила Мамедова, в настоящее время в Caspian Development Bank работает 100 сотрудников, а в Atabank - 415 сотрудников.

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