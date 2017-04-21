Минск готов стать местом диалога по аналогу Хельсинкского процесса - Лукашенко

2017-04-21 11:46 | www.trend.az | 3

Беларусь готова в любой момент стать площадкой для диалога по аналогу Хельсинкского процесса. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент Белта.

"Происходящие сегодня в мире и на континенте события вновь и вновь демонстрируют актуальность белорусской инициативы по налаживанию нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу. Еще раз хочу подтвердить: если в этом будет необходимость, и мир в этом заинтересован, Минск готов в любой момент стать местом для диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что современный мир стремительно меняется, причем не в сторону стабильности и безопасности. "Сегодня на планете происходят все более тревожные процессы. Усугубляются известные нам вызовы и угрозы, возникают и качественно новые. К сожалению, болезненная выработка нового мироустройства идет не столько за столом переговоров, сколько в горячих точках. Опасными тенденциями становятся дефицит готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбалансировка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных государств "поиграть мускулами", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что, по сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию. "Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов? Что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками? Как показали трагические события последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любого государства в любом месте мира. Только за последние недели - кровавые теракты в Питере, Стокгольме, Танте, Александрии. Все это - реалии сегодняшнего дня", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на проблемы в сфере миграции. "Миллионы беженцев с Ближнего Востока и Африки хлынули на Европейский континент. Масштабы нелегальной миграции заставляют европейцев всерьез беспокоиться о сохранении своей идентичности. Страны Евросоюза оказались не готовы к такому массированному потоку и с переменным успехом пытаются выработать системные меры по его упорядочению. Нелегальная миграция тянет за собой преступность, подпитывает терроризм", - отметил президент.