«Азеравтойол»: На ряде дорог Баку ведутся работы по нанесению дорожной разметки

2017-04-21 12:02 | www.apa.az | 3

На дороге Гала-Шувалан (возле стадиона Azal Arena) ведутся работы по нанесению дорожной разметки. Работы завершатся вечером.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО «Азеравтойол», аналогичные работы начнутся сегодня в 22:00 на Московском проспекте, на Баладжарском круге, а также в Насиминском районе, на улицах А.Бакиханова и Джейхуна Гаджибекова (от улицы А.Бакиханова до улицы Ганифа Алескерова. Здесь работы завершатся утром. «Азеравтойол» просит водителей пользоваться альтернативными маршрутами.