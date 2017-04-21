В столице закрывают еще несколько дорог

2017-04-21 12:00 | www.oxu.az | 2

В Баку несколько дорог закрывают для движения транспорта.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», на дороге Гала-Шувалан (возле стадиона «АЗАЛ Арена») ведутся работы по нанесению дорожной разметки. Работы завершатся вечером.

Аналогичные работы начнутся сегодня в 22:00 на Московском проспекте, на Баладжарском круге, а также в Насиминском районе, на улицах А.Бакиханова и Джейхуна Гаджибекова (от улицы А.Бакиханова до улицы Ганифа Алескерова. Здесь работы завершатся утром.

«Азеравтойол» просит водителей быть внимательными на вышеуказанном участке и пользоваться альтернативными маршрутами во избежание пробок.

Н.О.

