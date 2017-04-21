Илон Маск: Мозг человека удастся связать с компьютером в течение четырёх лет

2017-04-21 12:04 | www.oxu.az | 3

Илон Маск рассказал об очередном амбициозном проекте его новой компании Neuralink Corp: она намерена разработать технологию, позволяющую вживлять в мозг человека чипы размером не более микрона, чтобы связать его с компьютером, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

По словам Илона Маска, на первом этапе Neuralink Corp планирует вывести на рынок новую технологию для того, чтобы помочь пациентам с поражениями головного мозга в связи с травмами, инсультами и раковыми заболеваниями. Этого удастся достичь приблизительно через четыре года, рассказал он изданию Wait But Why.

Внедрение технологии, связывающей мозг здорового человека с искусственным интеллектом компьютера, займёт, по мнению Илона Маска, от восьми до десяти лет.

«Если говорить о концепции, по существу это — телепатия», - заявил Илон Маск, объяснив, что таким образом могут быть связаны и люди между собой.

Впервые о превращении людей в киборгов Илон Маск рассказал в феврале нынешнего года на саммите World Government Summit в Дубае.

Neuralink была зарегистрирована в Калифорнии в марте как компания, занимающаяся медицинскими исследованиями.

Н.О.