Глава Европарламента заявил о солидарности с Францией после теракта

2017-04-21 11:55 | www.trend.az | 3

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил в пятницу о солидарности с Францией в связи со стрельбой в Париже и выразил сочувствие семьям пострадавшим, передает РИА Новости.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

"Солидарность с Францией, силами правопорядка, и мои соболезнования семьям пострадавших", — написал Таяни в Twitter.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу.