Изменение государственного строя в Армении направлено на затягивание нагорно-карабахского урегулирования - эксперт (ВИДЕО)

2017-04-21 11:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Изменение государственного строя в Армении преследует лишь одну цель – затянуть переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом посол АР, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев сказал в ходе обсуждений Экспертным советом Baku Network ситуации в регионе на фоне прошедших в Армении парламентских выборов, а также путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, политический обозреватель Азер Хасрет и политолог Сахиль Искендеров.

Армянская сторона считает, что затягивание переговорного процесса является для нее единственным выходом из создавшегося тупика, а смена политического строя в стране, естественно, приводит к затягиванию переговоров, сказал Алиев.

В отличие от Армении, осуществляемые руководством Азербайджаном меры по внешней политике направлены на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и это приносит свои плоды, сказал Алиев.

Позиция страны в этом конфликте все больше и больше поддерживается другими государствами, отметил он.

Армяне, захватив азербайджанские территории, не хотят оттуда уходить, и рассчитывать на то, что они сами их оставят, невозможно. Существуют два пути в этой ситуации: либо Азербайджан должен освободить эти территории вооруженным путем, либо международное сообщество должно заставить Армению освободить оккупированные территории, сказал Алиев.

По его словам, все призывы к Азербайджану идти на уступки безнравственны. «На какие еще уступки должен идти Азербайджан, который готов предоставить армянам Нагорного Карабаха самую высокую степень автономии? Это самая большая уступка, на которую идет официальный Баку», - сказал он.

Эксперт также обратил внимание на тенденцию усиления армянского влияния в регионе.

Угрожающей является тенденция эмиграции армян в соседнюю Грузию, где они фактически создают новое армянское государство, отметил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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