Bakandan Rusya'ya sert yanıt

2017-04-21 12:06 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in buğdaydaki vergi uygulaması için Türkiye'yi eleştiren sözlerine sert yanıt geldi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in buğdaydaki vergi uygulaması için Türkiye’yi eleştirerek “Sırtımızdan bıçaklandık” sözlerine Ankara’dan yanıt geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son Moskova gezisi için"Ziyaretten önceki noktadan çok daha iyi noktadayız” derken, Rus bakana "Ya pozitif konuşalım ya susalım” mesajı yolladı. Bu arada Putin ile Erdoğan arasında yeni bir görüşmenin gündemde olduğu bildirildi.