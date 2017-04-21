TSK: Son haftada 5 asker şehit oldu

2017-04-21 12:07 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TSK, son bir haftadaki operasyonlarda 5 askerin şehit olduğunu, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.

5 ASKER ŞEHİT OLDU

Son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker ise şehit oldu.