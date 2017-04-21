TSK: Son haftada 5 asker şehit oldu
2017-04-21 12:07 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
TSK, son bir haftadaki operasyonlarda 5 askerin şehit olduğunu, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi.
5 ASKER ŞEHİT OLDU
Son bir hafta içinde 45 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker ise şehit oldu.