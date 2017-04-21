Председатель: Объединение AtaBank и CDB Bank займет 2-3 месяца, сокращения штата сотрудников не будет

2017-04-21 12:03 | www.apa.az | 3

После объединения AtaBank и Caspian Development Bank руководство нового банка не планирует сокращать штат сотрудников.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказала и/о председателя Наблюдательного совета AtaBank Фарах Мамедова на пресс-конференции. «Мы не допустим сокращения сотрудников. В настоящее время в Caspian Development Bank работает 100, а в Atabank - 415 сотрудников», - отметила она.



И/о председателя правления AtaBank Даянат Гулиев сообщил, что объединение AtaBank и CDB Bank займет 2-3 месяца.

Напомним, что согласно решению общего собрания акционеров Atabank и CDB 18 апреля, в связи с реорганизацией и присоединением CDB Bank к Atabank временное исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета было возложено на Фарах Мамедову, председателя правления – на Даяната Гулиева. С международной консалтинговой фирмой PwC достигнуто первоначальное соглашение об оценке активов в связи с реорганизацией банков. Кроме того, до государственной регистрации факта реорганизации Atabank и CDB, банки по отдельности продолжат выполнение своих обязательств по гражданско-правовым договорам с контрагентами.