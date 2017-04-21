На месте «Дома охотников» построят парк

2017-04-21 12:10 | www.oxu.az | 3

На территории вокруг снесенного «Дома охотников» по улице Гасанбека Зардаби в Ясамальском районе Баку будет разбит парк.

Как передает Oxu.Az, об этом Спутник-Азербайджан сказал представитель Исполнительной власти города Баку, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, строительство нового места отдыха для жителей Баку, которое получит название «Парк культуры», будет завершено через несколько месяцев.

Напомним, что ранее известие о том, что «Дом охотников» сносится, окружающие его деревья вырубаются, а на этом месте планируется построить многоэтажный дом, вызвало волну негодования жителей столицы. В прессе прошла информация, что здание будет предназначено для депутатов Милли Меджлиса АР.

Однако, по указанию президента Ильхама Алиева строительство было приостановлено. В настоящее время территория огорожена металлическим забором с предупреждением от Исполнительной власти города Баку о проведении строительных работ.

Согласно объявлению, установленному на месте строительства, по данному адресу проводилось строительство жилого массива и торгового центра Böyük Plaza. Но строительная компания, проводившая работы, нарушила закон, уничтожив 54 дерева с помощью тяжелой техники.

Заведующий сектором департамента защиты окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов АР Рагуф Мирзоев сообщил, что сообщение о вырубке деревьев по проспекту Метбуат, 29 поступило на горячую линию министерства 13 апреля. Сотрудники министерства осмотрели территорию и обнаружили, что 27 различных деревьев получили биологические повреждения, еще 52 дерева диаметром 12-44 сантиметра, в том числе сосна, шелковица, японская мушмула и другие, были уничтожены.

Мирзоев рассказал, что на основании соответствующего указа Исполнительной власти города Баку для строительства на этой территории был выделен земельный участок. Компания ООО «A-3 Sənaye Tikinti Korporasiyası» начала проводить работы.

Ввиду этого в отношении «A-3 Sənaye Tikinti Korporasiyası» был составлен акт и протокол, было установлено, что уничтожение деревьев нанесло ущерб природе в размере 80 760 манатов. В то же время, строительная компания была оштрафована на 50 тысяч манатов на основе нескольких статей Кодекса административных правонарушений АР.

Ввиду того, что нанесенный ущерб содержит состав преступления, в соответствующие правоохранительные судебные органы было направлено обращение. ООО в общей сложности был предъявлен штраф в 130 760 манатов, сказал представитель министерства.

Помимо всего этого, под вопросом остается судьба объединения «Общество охотников», которое объединяет 30 тысяч членов.

Председатель Общественного объединения «Общество охотников и рыболовов Азербайджана» Физули Ашрафов сказал Спутник-Азербайджан, что им выделили место на улице Хагани.

«Более подробную информацию мы предоставим в ближайшие дни», - пообещал Ашрафов.

Н.О.

