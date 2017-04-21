Эмиль Гулиев снимает вторую часть фильма "Pərdə" (ФОТО)

2017-04-21 12:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Режиссер Эмиль Гулиев приступил к съемкам полнометражного фильма "İkinci Pərdə", сообщили Trend Life в съемочной группе фильма.

Автором сценария фильма является Эмиль Гулиев и Пярвиз Гасанов, оператор – Дмитрий Суворов, художник-постановщик и художник по костюмам – Шаин Гасанли, кастинг-директор – Заур Шафиев, генеральный продюсер – Орхан Мярдан.

Главные роли в фильме исполнят Хикмят Рагимов, Гюнай Ахмед, Горгуд Джафар, Эльшан Аскеров, также в кинокартине заняты Ровшан Агаев, Эльшан Гаджибабаев, Гюльнара Абдуллаева, Сабина Мамедова, Заур Айдемир, Заур Шафиев, Руслан Агаев, Турал Ахмед и другие.

Отметим, ранее режиссер Эмиль Гулиев снял фильм Pərdə, который приковал внимание большого числа зрителей.

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(Автор: Джани Бабаева)